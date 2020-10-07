МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 79 /2215/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— приказ № ОД-1583 от 2.10.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ /акционерное общество/ АО "ТЭМБР-БАНК" /г. Москва/";

— приказ № ОД-1584 от 2.10.2020 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ /акционерное общество/ АО "ТЭМБР-БАНК" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-1585 от 2.10.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 24 июля 2020 года № ОД-1175";

— информационное письмо № ИН-06-28/143 от 1.10.2020 "О рекомендациях по организации управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров /наблюдательного совета/ по аудиту в публичных акционерных обществах".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июле 2020 г; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.09.2020.