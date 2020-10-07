МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Объём всех потерь от коронавируса, накопленный на балансах российских банков, к середине 2021 года составит порядка 1,5 триллиона рублей, заявил гендиректор АКРА Михаил Сухов на финансовом форуме в рамках Недель российского бизнеса РСПП.

"К середине 2021 года объём всех потерь, вызванных пандемией и накопленных на балансах банков, составит порядка 1,5 триллиона рублей. Пока эти потери банков не отражены в их отчётностях ни по российским, ни по международным стандартам, но уже сейчас можно констатировать, что акционерам кредитных организаций не стоит ожидать масштабных дивидендов из-за необходимости создавать резервы. Эта сумма может показаться значительной, но если сравнить её с теми потерями, которые несли банки по итогам кризисных 2008 и 2014 годов, она вдвое меньше",— отметил Сухов.

Более того, по его словам, за последние годы банковский сектор стал значительно устойчивее, и указанный объём потерь составляет сейчас чуть более 1,5 процентных пункта достаточности капитала банков, поэтому внутренних ресурсов будет достаточно, чтобы справиться с ними

"Это отличительная особенность нынешней ситуации, которая не потребует прямой докапитализации отдельных игроков со стороны государства, как это было в 2008 и 2014 годах", — подчеркнул Сухов.

Однако потенциальный объём потерь сектора можно сократить. Одним из способов сделать это Михаил Сухов назвал продолжение мер взаимодействия банковского сектора и бизнеса, которые реализует Банк России, причём наиболее эффективные из них необходимо не только пролонгировать на короткий срок, но и закрепить на год-два.

"Банки существенно улучшили процессы взаимодействия с бизнесом, с марта реструктуризировав кредиты на сумму порядка 5,5 триллиона рублей. Думаю, без этих действий ВВП России сократился бы ещё на 1,5-2% от тех показателей, которые есть сейчас", — заявил гендиректор АКРА.

РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недель российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.