МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на весь лимит в 30 миллиардов рублей при спросе в 51,691 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 96,9810% от номинала, средневзвешенная цена — 97,0123% от номинала. Выручка от размещения составила 29,570 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность – 5,28% годовых, доходность по цене отсечения – 5,29% годовых.

На предыдущем аукционе в среду Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29013 с погашением в сентябре 2030 года на 315,73 миллиарда рублей при спросе в 316,331 миллиарда, установив новый рекорд по объему размещения на одном аукционе.

С учетом второго аукциона новый рекорд по размещению в течение одного аукционного дня теперь составляет 345,73 миллиарда рублей.