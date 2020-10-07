МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Риски возникновения кредитных пузырей в отдельных регионах из-за реализации программ льготной ипотеки в настоящее время отсутствуют: заметная часть кредитов выдается на стандартных условиях, а лидируют по получению льготных кредитов столичные регионы, говорится в аналитической записке Банка России "Жилищное строительство". Банки ждут подорожания ипотеки

"Риск возникновения пузырей на отдельных региональных рынках ипотечного кредитования из-за реализации программ льготной ипотеки в настоящее время отсутствует. Заметная часть ипотечных жилищных кредитов по-прежнему выдается на стандартных условиях. Столичные регионы остаются лидерами по получению льготной ипотеки", — сказано в документе.

Несмотря на то, что условия льготной ипотеки являются максимально выгодными, сохраняется влияние таких факторов, как динамика доходов населения и демографические особенности, вместе с тем отмечает регулятор.

Кроме того, в первом полугодии 2020 года несколько уменьшилась степень концентрации ипотечного рынка в целом. В начале года на пять крупнейших банков – участников рынка приходился 81% ипотечного кредитного портфеля. В январе-июле доля пяти крупнейших участников рынка в объеме предоставления новых кредитов составила 75%.

Благодаря возросшему вкладу банков, не входящих в первую пятерку ипотечных кредиторов, в объемы новых сделок к концу июля доля пяти крупнейших банков в рыночном портфеле опустилась ниже 80%, подсчитали в регуляторе. Значимым фактором снижения концентрации рынка были программы субсидирования ипотечных ставок.

"В частности, на пять крупнейших банков – участников программы семейной ипотеки приходится менее 60% общего лимита по данной программе. За первое полугодие 2020 года эти банки выдали 68% от общего объема кредитов, предоставленных в рамках программы", — привел данные ЦБ.