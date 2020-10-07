МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на субсидирование ипотечных ставок в 2020 году приблизятся к отметке в 40 миллиардов рублей против менее 2 миллиардов рублей годом ранее, в 2021-2022 году этот показатель может вырасти еще вдвое, говорится в аналитической записке Банка России "Жилищное строительство".

По данным регулятора, к середине 2020 года портфель льготных кредитов превысил 400 миллиардов рублей (около 5% всего ипотечного кредитного портфеля), а месячные затраты населения на обслуживание ипотечных кредитов благодаря этому снизились более чем на 1 миллиард рублей, что эквивалентно снижению кредитной ставки на 0,2 процентного пункта.

Лимиты по действующим программам льготного ипотечного кредитования позволяют еще в четыре-пять раз нарастить объемы кредитования и, соответственно, ощутимо снизить долговую нагрузку ипотечных заемщиков и риски банков-кредиторов на ипотечном рынке.

"Обратной стороной этого является стремительно растущая нагрузка на государственный бюджет. Если в 2019 году затраты федерального бюджета на субсидирование ипотечных ставок составляли менее 2 миллиардов рублей, то по итогам 2020 года они приблизятся к 40 миллиардам рублей, а в 2021–2022 году этот показатель может вырасти еще в два раза вследствие накопления портфеля кредитов, ставки по которым субсидируются", — прогнозирует регулятор.

Льготные программы ипотечного кредитования оказали заметное влияние на конъюнктуру ипотечного рынка в 2020 году, констатирует ЦБ. Прежде всего они внесли существенный вклад в снижение среднерыночных ставок, отмечавшееся в середине года. По оценкам Банка России, около половины снижения среднерыночной ставки в мае-июне было обусловлено именно резким ростом доли льготных кредитов в оборотах ипотечного рынка.

Кроме того, в рамках программ льготной ипотеки заемщики привлекали кредиты на большие суммы, что смещало вверх и среднерыночную сумму кредита. Так, на российском ипотечном рынке в первом полугодии 2020 года средняя сумма нового ипотечного кредита составила 2,4 миллиона рублей. За тот же период средняя сумма кредита, предоставленного в рамках "Программы 6,5", составила 2,5 миллиона рублей, программы семейной ипотеки – 2,6 миллиона рублей (без операций по рефинансированию выданных ранее кредитов – 3,1 миллиона рублей), программы "Дальневосточная ипотека" – 3,6 миллиона рублей.

Тем не менее, влияние программ льготной ипотеки на объем ипотечного кредитного портфеля также было неоднозначным. "По меньшей мере часть льготных кредитов привлекалась заемщиками, имеющими возможность заимствовать средства на рыночных условиях. Соответственно, наращивание льготных кредитов таким заемщикам вело к сокращению рыночного спроса на кредиты, и общий объем кредитования не увеличивался. Кроме того, около 40% операций по программе семейной ипотеки приходилось на рефинансирование выданных ранее кредитов", — говорится в документе.