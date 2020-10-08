МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в августе 2020 года выросла на 0,4%, до 32 304,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в совокупных активах практически не изменился и по состоянию на 01.09.2020 составил 49,4%.

За август 2020 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), практически не изменились и составили 19 700,6 млрд рублей, при этом их удельный вес в активах снизился с 30,3% на 01.08.2020 до 30,1% на 01.09.2020.

Розничные кредиты в анализируемом периоде увеличились на 1,6%, до 9 842,8 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций практически не изменилась (15,0% на 01.09.2020). Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.09.2020 составила 98,9%.



