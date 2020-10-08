МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в августе 2020 года снизилась на 3,3%, до 7 171,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Динамику показателя определило исключительно сокращение МБК, привлеченных от банков-резидентов (на 4,0%, до 6 466,8 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде уменьшилась с 11,4% до 11,0% на 01.09.2020.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за август 2020 года снизилась на 3,1%, до 7 655,8 млрд рублей. Динамику показателя определило в первую очередь сокращение задолженности по МБК, предоставленным российским кредитным организациям (на 3,4%, до 6 171,1 млрд рублей). Доля МБК в активах банков уменьшилась с 12,2% до 11,7%.