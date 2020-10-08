МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российские банки могут заработать 1,2-1,3 триллиона рублей по итогам 2020 года или даже больше, если удастся избежать масштабной второй волны коронавируса и новых ограничительных мер, заявил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

По итогам 8 месяцев банки заработали 933 миллиардов рублей, что, по словам Данилова, "довольно много с учетом обстоятельств".

"Конечно, в условиях возросшей неопределенности, связанной с пандемией, давать какие-то прогнозы достаточно сложно. Но если удастся избежать масштабной второй волны и новых ограничительных мер, то я думаю, что прибыль в 1,2-1,3 триллиона по итогам года вполне достижима, даже может быть больше", — рассказал он.

"То, что банки прибыльны, способствует стабильности системы, потому что прибыль является "первой линией обороны" на случай роста резервов. Также прибыль является источником капитала для банков, позволяя им расти и кредитовать экономику, что особенно важно в период ее восстановления", — пояснил Данилов.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 11.00 мск.