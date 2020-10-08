МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Еще 2-3% общего кредитного портфеля банков России могут стать проблемными, заявил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

По оценкам ЦБ, на 1 сентября просроченная задолженность по всем кредитам российских банков достигла 4,3 триллиона рублей, что составляло 5,7% от портфеля.

По словам Данилова, регулятор не видит большого роста проблемных кредитов и резервов у банков. В значительной степени это связано с тем, что банки активно реструктуровали кредиты – с конца марта по начало октября на сумму более 6 триллионов рублей, примерно 10% кредитного портфеля. "Важно понимать, что эти реструктурированные кредиты не проблемные, скорее, их качество пока неопределенное", — подчеркнул он.

При этом Данилов отметил, что в последние месяцы спрос на реструктуризацию сильно сократился, и если ситуация в экономике продолжит улучшаться (или как минимум не будет ухудшаться), то существенного дополнительного роста объема реструктурированных ссуд, скорее всего, не произойдет.

"Мы недавно опросили крупнейшие банки, и большинство из них полагает, что проблемными станут около 20% от реструктурированных кредитов населению и МСП. Это в целом согласуется с нашими оценками. Потери по кредитам крупным компаниям будут, скорее всего, меньше, так как у них больше финансовой гибкости. То есть, суммарно речь идет о где-то 2-3% дополнительных проблемных кредитов, что в целом не так уж много", — рассказал глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ.

Он пояснил, что у банковского сектора в моменте есть запас капитала, достаточный для резервирования около 11% кредитов. То есть в три раза больше потенциального объема дополнительных проблем. "Также банки сейчас прибыльны – по результатам восьми месяцев заработали 933 миллиарда (рублей — ред.) – и в первую очередь будут создавать резервы именно из прибыли, не тратя капитал", — добавил Данилов.

ИПОТЕЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Ипотечный портфель в России по итогам 2020 года может вырасти больше чем на 18%.

"По итогам восьми месяцев ипотечный портфель прибавил 10,6%, и, судя по последним месяцам, темп выдач набирает обороты, так что по году рост может быть больше 18%", — рассказал Данилов.

Данилов отметил, что ипотека в этом году выступает основным локомотивом роста розничного кредитования. При этом спрос был поддержан за счет снижения рыночных ставок, а также программ господдержки – в последние несколько месяцев на них приходится около 40% выданных ипотечных кредитов.

"В частности, треть выдач жилищных кредитов осуществляется в рамках госпрограммы льготной ипотеки под 6,5%. По итогам восьми месяцев ипотечный портфель прибавил 10,6%, и, судя по последним месяцам, темп выдач набирает обороты, так что по году рост может быть больше 18%", — пояснил глава департамента обеспечения банковского надзора.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 11.00 мск.