МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Порядка 40 небольших банков РФ являются хронически убыточными, их число из-за кризиса может вырасти, но не сильно, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

"Количество убыточных банков увеличилось не сильно. По итогам восьми месяцев 2020-го таких игроков было 105, а за тот же период прошлого года их было 98. Но пусть вас цифра не пугает, это очень маленькие банки – на их долю приходится меньше 3% активов сектора", — сообщил он.

Вместе с тем, Данилов уточнил, что не все сто с лишним банков, которые убыточны по итогам 8 месяцев этого года, хронически убыточны. "То есть не все они были убыточными в прошлом году. Хронически убыточных — порядка 40. Однако их суммарная доля в активах около 1%, то есть это вообще ничтожная цифра в масштабах сектора",- пояснил глава департамента.

"Нельзя исключать, что их количество несколько вырастет, но вряд ли сильно, плюс надо учитывать, что это, как правило, банки маленькие, и занимаемая ими доля от активов сектора незначительна", — добавил он.

Зимой заместитель председателя Банка России Ольга Полякова заявляла, что в России есть хронически убыточные банки, и это является серьезной проблемой для банковского сектора.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 11.00 мск.