МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг слабо колеблется без единой динамики в районе 10,6 тысячи долларов на фоне политической неопределенности перед выборами в США и второй волны коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.24 мск биткоин символически дорожал на 0,06% — до 10 617 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 0,3% — до 10 594 долларов. На долю биткоина приходится примерно 58,7% рынка.

По словам директора Binance в России Глеба Костарева, рынок сейчас находится в высокой степени неопределенности на фоне предстоящих в ноябре выборов президента США и второй волны коронавируса.

"За последние сутки биткоин держится в районе отметки 10600 долларов, активного роста историческая монета и остальные топовые криптовалюты не продемонстрировали. Рынок альткоинов (альтернативных криптовалют — ред.) также оказался в красной зоне. Несмотря на это, текущие снижения еще далеки от уровней, которые могут быть привлекательными на спадах", — прокомментировал он РИА Новости.

"Рынок продолжает консолидироваться, биткоин слабо реагирует на движение других активов. Цена находится выше поддержи 10300-10500 долларов. Пока дальнейшее развитие ситуации не понятно, и лучше дождаться выхода цены из консолидации. В этот момент вероятно повышение волатильности и активное развитие нового тренда", — добавил независимый эксперт Мансур Гусейнов.