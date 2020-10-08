МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал кредитным организациям рассмотреть возможность внедрения автоматизированной системы для своевременного получения информации о завершении процедуры банкротств россиян, чтобы без задержек восстанавливать доступ клиентов ко счетам, следует из информационного письма регулятора.

"Банк России рекомендует кредитным организациям на регулярной основе в целях оперативного и своевременного принятия мер в части снятия ограничений распоряжения денежными средствами осуществлять мониторинг информации о прекращении производства по делу о банкротстве / завершении реструктуризации долгов гражданина / завершении реализации имущества гражданина в отношении клиентов-физических лиц, в том числе рассмотреть возможность внедрения автоматизированной системы, обеспечивающей своевременное получение информации о публикации соответствующих сведений в ЕФРСБ", — сказано в письме.

Регулятор напомнил, что после опубликования сведений о завершении процедуры банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) закон дает банкам и третьим лицам пять рабочих дней на то, чтобы с ними ознакомиться, а затем предпринять соответствующие шаги — в частности, вновь дать гражданину доступ к его банковским счетам.

"Банк России обращает внимание банков, что возможность внедрения автоматизированной системы позволит избежать задержек, которые могут оказаться критичными для человека в трудной жизненной ситуации. Такая система не только снизит трудозатраты банка, но и поможет кредитору не пропустить важную для клиента информацию", — подчеркнули в ЦБ.