МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Член правления ВТБ Святослав Островский объяснил случаи сбоя в мобильном приложении банка, которые происходили в последнее время, масштабным обновлением систем.

"Сейчас у нас проходит достаточно большая трансформация наших технологических платформ, практически еженедельно запускаются новые элементы, и в целом вся инфраструктура очень сильно обновляется. У нас действительно было несколько инцидентов в последнее время", — ответил Островский на вопрос, почему так часто случаются сбои в мобильном банке.

"При этом у нас запущена программа "Надежность", она рассчитана до 2022 года. Мы рассчитываем на то, что мы придем к результату 99,99% — это тот уровень надежности, на который мы ориентируемся. В целом количество инцидентов в этом году у нас существенно сократилось, на 27%. Продолжает расти нагрузка, мы опережающими темпами обновляем наши системы для того, чтобы совладать с ней и с повышенным интересом к нашим продуктам", — добавил он на пресс-брифинге в четверг.