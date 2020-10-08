МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Сбербанк решил не индексировать заработную плату сотрудникам в текущем году, планы на следующий год обсуждаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

По итогам первого полугодия средняя численность работников Сбербанка составляла 235 тысяч человек.

"Мы сохранили рабочие места, поддержали сотрудников дополнительными отпусками в случае вынужденного карантина и оплачивали больничные в размере 100% в период пандемии", — сообщили в кредитной организации.

Планы банка на 2021 год, в том числе по пересмотру заработных плат сотрудников, сейчас обсуждаются, добавили в Сбербанке. В 2019 году банк повышал зарплаты сотрудников на 5%.

Пандемия коронавируса весной стала главной угрозой для российской экономики: власти ожидали, что закрытые границы, падение цен на нефть из-за низкого спроса и введенные из-за вируса ограничения внутри страны приведут в текущем году к снижению ВВП России первые с 2015 года. Однако российская экономика во втором квартале проявила себя лучше прогнозов: ВВП упал на 8% вместо ожидавшихся Минэкономразвития 9,6% и оценки ЦБ в 9-10%.

В конце сентября текущего года эпидемиологическая ситуация в стране начала вновь ухудшаться. По последним данным, число случаев COVID-19 в РФ за минувшие сутки выросло на 11 493, до 1 260 112. При этом за все время в России вылечилось свыше 1 миллиона человек, умерло — 22 056 человек.