МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 25 сентября по 2 октября выросли на 0,9% и составили 585,8 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.

"Объем международных резервов по состоянию на 2 октября составил 585,8 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 5,1 миллиарда долларов, или на 0,9%, под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото", — говорится в сообщении регулятора.

По состоянию на 25 сентября резервы составляли 580,7 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов и после этого 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.