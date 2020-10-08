МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Россияне в сентябре не предъявляли существенного спроса на иностранную валюту: покупки оказались значительно ниже уровней прошлых лет, говорится в информационно-аналитическом материале "Обзор рисков финансовых рынков" Банка России.

"Население по-прежнему не предъявляло существенного спроса на иностранную валюту. В сентябре в периоды ослабления рубля физические лица преимущественно продавали иностранную валюту", — сказано в документе.

"В результате нетто-покупка наличной и безналичной иностранной валюты населением в крупнейших российских банках и на Московской бирже через брокеров – НФО (некредитные финансовые организации — ред.) за сентябрь составила около 117 миллионов долларов", — привел данные регулятор.

По данным ЦБ, это существенно меньше покупок прошлых лет (более 1 миллиарда долларов в сентябре 2018 и 2019 годов).

О том, что ЦБ РФ в настоящее время не видит излишнего спроса на валюту со стороны населения, в середине сентября уже говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, население и предприятия привыкли к плавающему курсу, и к тому, что спекулятивное поведение может иногда приводить к потерям.