МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства в августе 2020 года выросли на 0,5%, до 6 848,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах практически не изменился и по состоянию на 01.09.2020 составил 10,5%. На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение вложений в долговые обязательства Российской Федерации. Портфель долевых ценных бумаг на 01.09.2020 составил 339,2 млрд рублей, увеличившись за август 2020 года на 0,7%, что в основном было вызвано ростом вложений в долевые ценные бумаги нефинансовых организаций-нерезидентов.



