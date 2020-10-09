МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в августе 2020 года выросла на 6,0%, до 3 989,2 млрд рублей, сообщили в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Увеличение произошло за счет роста денежных средств, драгоценных металлов, а также средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.09.2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась до 6,1% (6,7% – на 01.09.2019).



