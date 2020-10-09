МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ, Никита Прокопович. Развитие Дальнего Востока и освоение Арктики – традиционная сфера интересов крупных банков и институтов развития, при этом для ВЭБа она не ограничивается многомиллиардными проектами в добыче меди и нефтегазохимии. О модернизации аэропортов в отдаленных российских регионах, развитии туристического кластера на Камчатке, строительстве канатной дороги из Благовещенска в Китай через Амур, о проектах в странах ближнего зарубежья в интервью Прайму рассказал первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

- ВЭБ.РФ активно вкладывается в развитие Дальнего Востока и Арктики. Есть ли новые проекты, которые госкорпорация планирует реализовать там? Что это за проекты?

— Безусловно, у нас большой фокус на Дальний Восток, на Арктику, при поддержке ВЭБ.РФ в регионе реализуются масштабные проекты, например, в газопереработке и газохимии. Недалеко от города Свободный, рядом с Благовещенском, есть проект Газпрома — Амурский ГПЗ, (ВЭБ.РФ совместно с синдикатом российских, европейских и китайских кредиторов участвует в финансировании), здесь же дан старт строительству Амурского газохимического комплекса (инициатор проекта – «Сибур»). Проект — многомиллиардный. ВЭБ.РФ рассматривает участие в его финансировании в партнерстве с коммерческими банками. Вообще, проекты по газопереработке имеют колоссальные масштабы, инвестиции в них могут составлять несколько десятков миллиардов долларов, такие проекты вносят существенный вклад в развитие территории, поэтому, когда в общих цифрах мы говорим о развитии региона, они всегда занимают львиную долю.

Инфраструктура Дальнего Востока находится в нашем фокусе. Мы считаем своим приоритетом развитие городов. Есть целый ряд городов Дальнего Востока, которые вошли в нашу программу развития 100 городов. Там будут реализовываться менее масштабные, но, тем не менее, очень важные для конкретного жителя, конкретного человека проекты. Мы много что делаем в инфраструктуре, традиционно участвуем в проектах создания и реконструкции аэропортов и уже реализовали несколько. Участвуем в финансировании аэропортов во Владивостоке, в Хабаровске, где мы также обсуждаем строительство международного терминала.

Сейчас активно обсуждается тема Камчатки, потому что там, безусловно, интересный получится туристический кластер. Мы участвуем в подготовке проекта создания многофункционального туристическо-рекреационного комплекса, содержащего, в том числе горнолыжный курорт. Возможно, ВЭБ примет участие в его финансировании. Естественно, и аэропорт «Елизово» необходимо сделать соответствующим для такого важного региона.

Благовещенск также очень интересный, уникальный город. Мы смотрим целый ряд инфраструктурных проектов в городе, в частности – строительство канатной дороги, которая будет соединять Благовещенск с китайским городом Хэйхэ на противоположном берегу Амура. Появится возможность добраться из России в Китай всего за несколько минут.

В настоящее время ВЭБ.РФ рассматривает участие в финансировании 20 проектов на Дальнем Востоке общим объемом 1,6 триллиона рублей, предполагаемый объем финансирования со стороны ВЭБа превышает 280 миллиардов рублей. При финансовой поддержке группы ВЭБ (ВЭБ.РФ и ФРДВ) в ДФО уже реализуется 31 проект общей стоимостью более 3 триллионов рублей, участие группы ВЭБ порядка 700 миллиардов рублей.

— В госкорпорации отмечали, что такие проекты должны реализовываться с помощью «зеленого финансирования». Когда, по вашему мнению, этот механизм заработает и первые «зеленые проекты» будут реализованы?

— Если говорить о нашей «зелёной экономике», «зелёном финансировании», то это касается не только Дальнего Востока, а всей территории РФ. Это новая тема, очень важная. Она связана с ответственным ведением бизнеса. К числу «зеленых» уже можно отнести 40-50% проектов, одобренных за предыдущие два года. Например, любой электрический подвижной состав. Если говорить о Сахалине, мы поставляем рельсобусы. Уже три поставили и до конца октября планируем поставить еще три. То есть, это такое фактически «зелёное транспортное сопряжение».

Если говорить опять же о подвижном составе, то сейчас первым таким большим «зеленым проектом» стал проект РЖД (вечные облигации РЖД). Это один из крупнейших рыночных корпоративных выпусков, к тому же это «зеленый» финансовый инструмент, РЖД оформило его по нашей методологии.

Многие новые доступные технологии можно отнести к «зелёным», поэтому все, что фактически обновляет и улучшает старые технологии, очень близко к «зелёному». Замена того, что имеет большой выброс вредных газов на что-то менее вредное, даже если мы меняем условно бензин на газомоторное топливо — это тоже можно отнести к «зелёным проектам». Поэтому, например, если мы строим наши суда на «Звезде» на газе, то это, конечно уже, тоже существенно более чистая транспортировка. Для нас это направление — стратегическое. Судоходство будет реализовано в Арктике, а это даёт соответственно новые «зеленые», «чистые» или «белые территории», в которых очень важно ответственно осуществлять свою деятельность.

- Недавно ВЭБ объявил о финансировании строительства еще 10 танкеров-газовозов для "Арктик СПГ-2". Получается финансирование по всем судам, одобренным наблюдательным советом ВЭБ начато. Ведутся ли разговоры о новых контрактах?

— В первую очередь, ВЭБ.РФ — это институт развития. Наша роль в промышленности, в инфраструктурных проектах в том, чтобы помочь сдвинуть это направление с мертвой точки — предоставить на первом этапе рискованное с точки зрения банковской отрасли стартовое финансирование.

С точки зрения проектов на «Звезде», у нас очень надёжные контрагенты. Все участники этих проектов — и «Новатэк», и «Совкомфлот», и, безусловно, сама «Звезда» с акционером в виде «Роснефти» — это все очень надёжные, проверенные игроки. Поэтому, конечно, это не классический венчур. Нужно понимать, что, в первую очередь, это новое производство для «Звёзды». Это, конечно, определенный дополнительный риск для банков, и плечо ВЭБа здесь очень важно. Мы уверены, что в дальнейшем в судоходстве коммерческие банки будут принимать большее участие, будут участвовать коммерческие лизинговые компании.

Сегодня эти проекты «Звезды» находятся на стыке между проектным финансированием и лизингом. На каком-то этапе это станет лизингом, но на первом этапе строительство таких судов является аналогом проектного финансирования и несёт большие проектные риски. Когда эти риски будут уменьшены, мы думаем, что это станет той областью, в которой ВЭБ.РФ будет занимать минимальную долю. Мы рассматриваем целый ряд других проектов, которые могут быть реализованы на «Звезде». Мы надеемся увидеть там участие коммерческих банков, собственно тогда мы будем считать, что наша миссия завершена.

— ВЭБ недавно посетил с бизнес-миссией Узбекистан. Подскажите, велись ли разговоры о новых проектах, формах сотрудничества?

Если говорить об Узбекистане, мы туда ездили совместно с банками-партнёрами: «Газпромбанком» и ЕАБР. Это была одна из самых крупных представительных делегаций бизнес — миссий из России за последнее время. Были представители более десятка крупных компаний: «КамАЗ», «Трансмашхолдинг», «Уралмаш», «Вымпелком», «Ланит», «Хевел». Действительно, там был подписан целый ряд сделок, в частности «КамАЗ» подписал контракт на поставку 250 единиц специальной техники.

По линии Минсельхоза Узбекистана была подписана сделка по созданию в Джизакской области агрологистического центра. Кстати, тема очень интересная, сложная. Действительно, товарооборот скоропортящихся продуктов между нами и нашими партнёрами в ближайшем зарубежье — важнейшая тема. В эту цепочку должны быть включены и Узбекистан, и Казахстан, и Киргизия, и другие страны — участники рынка. Пока логистическая инфраструктура — это большой пробел, а правильный «белый» оборот таких товаров — большой вызов для этих стран. Для нас и для них это означает существенные поступления в казну, налогов в том числе, если обелить все эти обороты. Но и, безусловно, это свежие качественные фрукты на прилавках магазинов, в том числе в России.

По линии Банка России подписано соглашение о присоединении Узнацбанка к системе передачи финансовых сообщений.

Также обсуждалась большая тема, связанная с добычей меди, золота и серебра. «АГМК» (Алмалыкский горный металлургический комбинат) — крупнейший в Центральной Азии проект. Обсуждались большие инвестиции. Здесь есть место и реализации концепции евразийского партнерства. Планируется поставка в проект российского оборудования и, потенциально, оборудования из Белоруссии.

Традиционно обсуждались темы городской экономики, была встреча с мэром Ташкента. Обсуждалось продолжение поставок «Трансмашхолдингом» подвижного состава для ташкентского метро. Это — успешный проект, он продолжается. С Узбекистаном строятся хорошие, теплые отношения и действительно мы видим, что сейчас это выражается в конкретных сделках, конкретных проектах, и, чем больше таких проектов будет, тем больше будет взаимного доверия двух сторон. После этого, думаю, мы увидим существенный скачок или изменение в деловой активности между двумя странами.

- Какие еще страны или города ВЭБ планирует посетить в ближайшее время? И не мешает ли пандемия проведению таких бизнес-миссий?

— Пандемия ограничивает график поездок, но мы собираемся по России поездить. Мы по России достаточно много ездим, хотя эти поездки сейчас не так легко организовать. Мы собираемся навестить город Тобольск, посмотреть, как «Сибур» успешно развивает городскую среду. Мы собираемся посетить города, которые нуждаются в существенном развитии, к примеру, Омск.

С точки зрения международных поездок, наверное, если говорить о Евразийском сотрудничестве, точно нам надо съездить с комплексной повесткой и в Казахстан. Тем более что российско-казахские отношения достаточно плотно строятся. В целом, наши поездки сейчас очень ограничены.

— В прошлом году правительство Белоруссии и ВЭБ подписали договор о финансовой поддержке экспорта в третьи страны, как программа работает сейчас? Есть положительные результаты?

— За 9 месяцев этого года банк «БелВЭБ» профинансировал экспортные поставки в третьи страны на общую сумму 2,1 миллиарда российских рублей. Финансирование поставок продукции, произведённой в рамках производственной кооперации с белорусскими партнерами, активно обсуждается, и также применительно к проектам в Узбекистане.

В настоящее время в проработке находится крупный проект, предусматривающий поставку белорусской техники, произведенной в результате промышленной кооперации предприятий Беларуси и России, в третьи страны. Сделку планируется закрыть до конца текущего года. Проекты финансирования поставок продукции, произведенной в рамках производственной кооперации с белорусскими партнерами, активно обсуждаются как раз по проектам в Узбекистане.

— ВЭБ активно поддерживает проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры. Расскажите, какие проекты сейчас находятся на рассмотрении в госкорпорации?

Транспортная инфраструктура – приоритет ВЭБ.РФ. Ее можно поделить на несколько больших крупных областей. Если говорить об аэропортовой инфраструктуре, наше участие требуется в ряде новых проектов: международный терминал в Хабаровске, пассажирские терминалы в Петропавловск-Камчатском, Новосибирске, Новом Уренгое, Краснодаре. Будет больше — будем на них тоже смотреть. Туризм невозможен без качественных аэропортов. Как театр начинается с вешалки, любой город начинается с аэропорта, поэтому это — важная тема.

Всего на данный момент в «багаже» ВЭБ.РФ 13 проектов в сфере аэропортовой инфраструктуры. Это и реализованные проекты, и финансируемые в настоящее время, а также проекты, находящиеся на рассмотрении. Восемь проектов общей стоимостью 228 миллиардов рублей находятся в эксплуатации (участие ВЭБ.РФ – 86 миллиардов рублей). Причем, четыре из них — погашены после выхода на эксплуатационную фазу. Предоставив кредитные средства на принципах проектного финансирования, ВЭБ взял на себя основные риски строительства и запуска проектов. Полностью выполнив, таким образом, свою задачу института развития — обеспечил реализацию крупного инфраструктурного проекта в стратегической отрасли на принципах возвратности и безубыточности.

Если говорить об автодорогах – ВЭБ.РФ участвует в ряде проектов, например, финансирует «ЦКАД – 4», планируем открыть финансирование по проекту «Восточный выезд из Уфы». На рассмотрении находится ряд региональных автодорожных проектов в Московской и Самарской областях. Многие из них входят в магистральный план. Все, что в магистральном плане сегодня предполагает внебюджетное финансирование, и нужна поддержка ВЭБ.РФ, мы с удовольствием рассматриваем. Другой вопрос, если проект может обойтись без ВЭБ.РФ, может быть реализован только при участии коммерческих банков, нам там делать нечего. Но если проект требует дополнительной поддержки, и зачастую эти проекты более выгодно нашим партнёрам реализовывать через структуру фабрики проектного финансирования, то мы в них, конечно, с большим удовольствием участвуем.

На рассмотрении в ВЭБе сейчас находятся инфраструктурные проекты стоимостью 381 миллиарда рублей, предполагаемый объем участия госкорпорации – 86 миллиарда рублей.

Если говорить о транспорте, то обновление городского транспорта — это большая тема для нас. Здесь, конечно, мы ждём определенных шагов от государства, потому что, если говорить об автобусном парке, то это наиболее лёгкий формат для инвестора, потому что есть простая модель лизинга и простая модель перехода на сервисный контракт с городом.

Среди наших успешных проектов — проект с «Трансмашхолдингом» в Твери. Мы там заменили 438 автобусов. Пермь — маленький проект, «ВТБ Лизинг» намного большую роль там играет, но, тем не менее, мы в нем поучаствовали, порядка 111 автобусов заменили. ВЭБ профинансировал поставку 1432 вагонов метро для Москвы (КЖЦ), а также 341 вагон для межрегиональных и пригородных перевозок.

Если говорить о новом электрическом рельсовом транспорте (трамвае), то это уже более капиталоёмкие проекты, и зачастую регионы не могут потянуть их реализацию самостоятельно, поэтому здесь нужна федеральная поддержка. Ее пока в явном виде нет, но она обсуждается сейчас на всех уровнях. Есть даже поручение президента РФ на эту тему. Когда эта поддержка будет сформирована, определен источник, тогда станет возможной реализация целого ряда проектов обновления городского общественного транспорта. В проработке в ВЭБ.РФ в настоящий момент находятся проекты в 20 регионах. Это действительно существенно преобразит облик российского города.

- Вы успешно инвестировали в медицинский препарат против коронавируса "Артлегия"? Рассматриваете ли вы другие подобные инвестиции?

— То, что у нас получилось с «Артлегией» — нельзя сказать, что мы это продукт планировали под коронавирус. Просто оказалось, что такого рода препарат может использоваться при тяжёлых случаях заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией. Проект уже полностью профинансирован — 9,4 миллиарда рублей на исследование. Это одна, наверное, из тех уникальных историй, где ВЭБ профинансировал исследование. Это достаточно сложная венчурная инвестиция, но у нас был очень понятный и качественный партнёр в лице «Р-Фарм», поэтому, конечно, нам было немножко комфортнее это сделать.

Говорить о том, что мы готовы повсеместно финансировать фундаментальные разработки — неправильно, потому что у нас нет грантовых денег. Зачастую такого рода исследования с высокой долей вероятности могут оказаться неуспешными. В случае с «Р–Фарм» мы исходили из контрагента, мы понимали этого партнёра, поэтому были готовы с ним пойти на такой риск. Говорить повсеместно, что мы можем стать центром финансирования разработок такого рода — не совсем правильно. Однако, нам это интересно, но мы будем очень внимательно смотреть на возвратность таких проектов. При этом это могут быть не только препараты от коронавируса, но и лекарства от других тяжелых заболеваний.