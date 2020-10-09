МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Банк России с 9 октября отозвал лицензию у банка "Майский". Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

Банк "Майский" допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также в банке занижали величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

Банк России неоднократно требовал, чтобы кредитная организация адекватно предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения.

В Банк «Майский» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.