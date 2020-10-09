МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Оператор фондовой биржи Лондона, London Stock Exchange Group plc. (LSEG), продает фондовую биржу Италии (Borsa Italiana) в пользу биржевого оператора Euronext за 4,325 миллиарда евро (примерно 5,09 миллиарда долларов), сообщила LSEG в своем релизе.

"LSEG подтверждает, что согласна продать всю свою долю в London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A (LSEG Italia), материнской компании Borsa Italiana, в пользу Euronext за 4,325 миллиарда евро", — сообщается в релизе.

Компания сообщала о переговорах по сделке 18 сентября. LSEG также ожидает, что сделка с Euronext и одобрение Еврокомиссией (ЕК) Euronext в качестве покупателя могут стать одними из решающих факторов для успешного завершения сделки с Refinitiv.

Оператор лондонской фондовой биржи объявил 1 августа прошлого года о сделке по приобретению информационно-аналитической компании Refinitiv на общую сумму около 27 миллиардов долларов.

Завершение сделки LSEG и Euronext ожидается в первой половине 2021 года, с Refinitiv — до конца текущего или в начале следующего года, отмечается в сообщении.