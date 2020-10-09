МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Уже в текущем 2020 году в России могут ввести оплату по биометрии.

Как пишет газета "Известия", в нижней палате парламента РФ планируют принять закон, который расширяет число сфер применения биометрических данных россиян.

Госдума может принять этот документ до конца года.

В частности, это приведет к тому, что россияне смогут оплачивать покупки и услуги одним только взглядом, например, в магазинах и кафе.

Сейчас в России слепки лица и голоса из государственной единой биометрической системы (ЕБС) могут использоваться только для удалённого открытия вкладов в банках.

Но скоро граждане получат возможность совершать покупки с помощью биометрии.

Изданию о том, что Дума может принять эти поправки уже к концу 2020 года, рассказал глава Комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.