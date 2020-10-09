МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам банков "Майский" и "Прохладный" (Кабардино-Балкария), у которых ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 23 октября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся агентством не позднее 23 октября 2020 года", — говорится в сообщениях.

Как отмечает агентство, по данным отчетностей банков на 1 сентября размер страховой ответственности агентства перед 4,3 тысячи вкладчиков банка "Майский" предварительно оценивается в размере 502,2 миллиона рублей, а перед 2,4 тысячи вкладчиков банка "Прохладный" — в размере 724,4 миллиона рублей.

ЦБ РФ с 9 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банков "Майский" и "Прохладный".

По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк "Майский" на 1 сентября занимал 345-е место в российской банковской системе, а банк "Прохладный" — 343-е место.