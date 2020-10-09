МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Альфа-банк оспорит в суде решение Роспотребнадзора приостановить работу отделения в Москве, считает предписание службы несоразмерным выявленным недостаткам, которые банк уже устранил, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Роспотребнадзор опечатал отделение Альфа-банка

Роспотребнадзор в четверг приостановил работу столичного отделения Альфа-банка на улице Люблинская в районе Марьино из-за нарушений мер профилактики коронавирусной инфекции. Указывалось, что в помещении банка отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, не проводится термометрия при входе. Кроме того, не представлены тесты сотрудников на COVID-19. Нет запаса масок и перчаток для сотрудников, а также дезинфицирующих средств.

"Альфа-банк ответственно относится к обеспечению общественной безопасности и заботится о здоровье клиентов и работников. Отделения Альфа-банка оборудованы всем необходимым для противодействия распространению инфекции. Считаем предписание Роспотребнадзора вопиюще несоразмерным выявленным недостаткам, которые банком уже устранены. Действия Роспотребнадзора будут оспорены нами в судебном порядке", — говорится в сообщении.