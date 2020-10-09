МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз структурного профицита ликвидности в банковском секторе на конец текущего года на уровне 1,4-2 триллиона рублей, следует из информационно-аналитического комментария "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Регулятор в начале августа сообщил, что снизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец года с 2,2-2,8 триллиона рублей до 1,4-2 триллиона рублей. ЦБ объяснил это повышением оценки оттока наличных денег из банков, а также планируемыми в октябре-декабре дополнительными продажами иностранной валюты.

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года составляет 1,4-2 триллиона рублей", — говорится в документе регулятора в пятницу.

Структурный профицит ликвидности в банковском секторе на 1 октября текущего года составил 1,4 триллиона рублей, за месяц показатель сократился на 0,2 триллиона рублей. Отмечается, что запасы валютной ликвидности в банковском секторе, согласно различным индикаторам, оставались вблизи уровней августа.