МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российские банки и компании в ближайшее время будут осторожны с привлечением кредитов в связи с пандемией коронавируса и ростом санкционных рисков, предполагает Банк России.

"В ближайшее время из‑за макроэкономической неопределенности, связанной с распространением коронавирусной инфекции и ростом санкционных рисков, банковский сектор и корпоративные заемщики, вероятно, будут придерживаться консервативной финансовой политики и с осторожностью наращивать кредитную активность, избегая чрезмерного накопления кредитных рисков", — говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

При этом господдержка продолжит играть существенную роль в формировании конъюнктуры кредитного рынка для целого ряда отраслей, указал регулятор.

Вместе с тем ЦБ ждет, что розничное кредитование в краткосрочной перспективе продолжит рост. "Главным драйвером этого процесса останется ипотечный рынок, особенно с учетом обсуждаемого продления мер поддержки сегмента новостроек", — отмечает регулятор.

В свою очередь, взвешенный подход банков к отбору заемщиков позволит обеспечить восстановление потребительского и автокредитования, отвечающее нуждам конечного потребления и не приводящее к существенному росту кредитных рисков, уверен ЦБ.