КАИР, 9 окт — ПРАЙМ. Ирак официально присоединился к Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), это решение принято по итогам ежегодного собрания совета управляющих банка, сообщила в пятницу пресс-служба иракского внешнеполитического ведомства.

"Активные усилия МИД Ирака … успешно завершились согласием членов совета управляющих ЕБРР на присоединение Ирака к совету в ходе голосования на ежегодном заседании, которое прошло в Лондоне 7-8 октября", — говорится в заявлении пресс-службы.

Согласно заявлению, статус официального члена ЕБРР позволит Ираку "воспользоваться международным опытом в банковской сфере для развития этого сектора, получить техническую поддержку и помощь, которая создаст подходящий фундамент для инвестиционной деятельности".

ЕБРР, созданный в 1991 году, ведет операции в 69 странах. Акционерами финансового института являются США, Япония, страны Евросоюза, а также Россия.