МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Темпы вывода иностранных капиталов из России могут усилиться — инвесторы напуганы резким ухудшением ситуации с коронавирусом, а также ростом геополитической напряженности. Но в целом большинство экспертов, опрошенных агентством "Прайм", считают, что экономика страны пока в безопасности — ведь в основном дефицит бюджета финансируется за счет внутренних заимствований. Эксперты рассказали, почему из России массово выводят капитал

По данным BCS Global Markets, за первую неделю октября инвесторы вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на Россию), 50 миллионов долларов против 40 миллионов долларов неделей ранее. При этом отток из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю составил 150 миллионов долларов против оттока в 40 миллионов неделей ранее.

По данным Банка России, чистый отток капитала из страны в январе-сентябре вырос в 1,7 раза, до 35,5 миллиардов долларов.

ВИРУС УСИЛИТ ОТТОК

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов усматривает ряд причин такого поведения инвесторов: вторая волна пандемии и связанное с этим бегство из рисковых активов, возможное усиление антироссийских санкций, а также увеличение НДПИ и налога на прибыль для сырьевых компаний, которое приведет к значительному снижению уровня доходов целых секторов.

Эксперт напомнил, что за последние двадцать лет максимальный объем вывоза капитала из России был зафиксирован в 2008 году (133 млрд долларов) и в 2014 году (152 млрд долларов).

Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин предполагает, что отток из фондов, вкладывающихся в российские активы, может продолжиться. Это связано с обострением ситуации с коронавирусом в России. Однако на общем фоне серьёзных причин для вывода активов эксперт не наблюдает — скорее всего, отток обусловлен страхами, возникшими из-за резкого ухудшения ситуации с пандемией, а также ростом геополитической напряженности.

"Безусловно, риски оттока существуют, но они не являются значимыми ни для курса рубля, ни для экономики", — говорит он.

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров отмечает стабилизацию ситуации в последние дни после оттока нерезидентов с российского рынка в конце сентября, так что вполне вероятно, что до конца года нового всплеска вывода капитала из России и не будет. "В основном это будет зависеть от динамики отношений между Россией и Западом, включая угрозы введения новых санкций, атакже итогов ноябрьских выборов в США. Эти два фактора отчасти связаны между собой — в случае победы Байдена давление США на Россию может вырасти", — рассуждает он.

По оценкам эксперта, если исходить из исторических данных, мы близки к минимальным значениям доли нерезидентов в ОФЗ (сейчас это 26%) — а именно отток из этого актива составляет большую часть вывода капитала. "Речь идет об 1 миллиарде долларов, максимум двух — это несущественные суммы для России и ЦБ", — считает он.

Аналитик Институт комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов проблемой считает не столько увеличение масштабов оттока капитала, сколько то, что на фоне снижения цен на нефть сальдо торгового баланса и счета текущих операций серьезно сократились, то есть существенно снизился объем иностранной валюты, поступающей в страну.

Это приводит к тому, что даже при аналогичном уровне оттока капитала последствия для платежного баланса и динамики валютного курса становятся все более ощутимыми. "Курс рубля становится более волатильным и подверженным краткосрочным колебаниям, что мы и наблюдаем в настоящий момент", — признает аналитик.

Кроме того, в условиях экономической нестабильности доля долгосрочных инвесторов снижается, что также приводит к повышению волатильности потоков капитала и соответственно валютного курса.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БЮДЖЕТА

Сложившаяся ситуация с оттоком инвесторов не представляет угрозы для бюджета — бОльшая часть дефицита финансируется за счет внутренних заимствований, объясняет Сусин. А по данным ЦБ, притока средств нерезидентов в госдолг за сентябрь не было. Инвестирование сверхдоходов бюджета РФ от нефти оказалось под вопросом

Тихомиров также отмечает опосредованное и пока незначительное влияние этого процесса на бюджет — при оттоке падает спрос на рублевый госдолг, что может затруднить его новые размещения и осложнить задачу по балансировке бюджета для Минфина. В сентябре продажи госдолга нерезидентами были полностью покрыты покупками со стороны российских банков, в основном, госбанков.

"Однако если в будущем спрос со стороны местных банков ослабнет, то у Минфина есть возможность использования ФНБ для покрытия дефицита. Пока он ею не пользовался, но при критической ситуации этого исключить нельзя", — сказал эксперт.

В свою очередь Иванов считает, что отток капитала из России усилит проблему дефицита бюджета, но говорить о полноценном финансовом кризисе в стране пока рано. Отток капитала в целом замедляет рост ВВП, сокращается объем инвестиций в основной капитал (строительство и приобретение промышленных объектов, транспорта, станков и пр.). Кроме того, он способствует нарушению баланса финансового рынка, сокращению валютных резервов, что оказывает сильное давление на курс рубля.

"К тому же обостряется проблема нехватки капитала внутри страны, что приводит к росту банковских ставок, снижению объемов пополнения бюджета. В целом — отток капитала свидетельствует о нестабильности и неэффективности экономической и финансовой системы", — заключает эксперт.