МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы арестовал первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка непрофильных активов "Траст" Михаила Хабарова, подозреваемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья. Срок ареста установлен до 30 ноября.

У защиты есть три дня, чтобы обжаловать это решение.

По данным адвоката, у Хабарова после обвинений его бывшим деловым партнером Александром Богатиковым в похищении 900 миллионов рублей прошли обыски в рамках уголовного дела.

Богатиков утверждает, будто Хабаров с сообщниками похитил у него 900 миллионов рублей. Защита Хабарова заявляет, что это утверждение "абсолютно голословное и не подтверждено ни одним документом, кроме фантазий самого заявителя".

Обосновывая свое ходатайство, следователь в суде указал, что у Хабарова есть пока неустановленные соучастники, которых он, если останется на свободе, сможет склонить к даче ложных показаний или отказу от показаний. Подозреваемый живет в квартире, арендованной у иностранной компании, а свой подмосковный дом выставил на продажу, что, по мнению следователя, указывает на намерение скрыться.

"Пока в его жилище был обыск, на его имя по его загранпаспорту был куплен билет в Дубай, ОАЭ", — заявил следователь.

Его адвокат Владимир Слащев пояснил, что в момент покупки билета у Хабарова уже изъяли телефон и загранпаспорт, он был окружен сотрудниками правоохранительных органов. "Как происходило бронирование, нам неизвестно", — добавил защитник.

Он назвал покупку билета провокацией. По мнению защиты, обвинение строится только на показаниях потерпевшего и дружественных ему свидетелей, других доказательств у следствия нет. "Имели место гражданско-правовые отношения, внутренний конфликт и корпоративный спор", — отметил адвокат.

Защита предлагала ограничиться домашним арестом, залогом в 10 миллионов рублей и личными поручительствами, в том числе от главы банка "Траст" Александра Соколова. "Если бы мне дали несколько дней на переговоры с партнерами, я бы собрал большую сумму. Я не собираюсь скрываться, готов сотрудничать со следствием", — отметил подозреваемый.

В пресс-службе "Траста" РИА Новости сообщили, что руководство банка считает происходящее "вопиющей ситуацией" и выражает поддержку Хабарову и его семье.