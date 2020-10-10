МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Операции с использованием только номера карты без ввода реквизитов, CV-кода и срока ее действия почти исключены из повседневной жизни, однако знание номера карты дает мошенникам возможность попытаться угадать остальные данные методом подбора или с помощью социальной инженерии, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. Эксперт рассказал, почему нельзя выкладывать в соцсети фото вида из окна

"Социальная инженерия — метод воздействия на человека через различные варианты средств коммуникации, например, очно, по телефону или через e-mail, с целью совершения им требуемых злоумышленником действий или разглашения конфиденциальной информации", — объясняет эксперт.

С помощью этого метода злоумышленник может побудить жертву к совершению операции по карте собственноручно или передаче недостающих реквизитов карты для совершения действий мошенником, добавляет Сизов.

"Широко распространены схемы звонков клиентам банка под видом службы безопасности, где клиентам сообщают о якобы проводимых переводах или взятых кредитах и о необходимости срочно перевести деньги на "безопасный" счёт или продиктовать код отмены операции", — приводит пример эксперт.

Во всех подобных случаях злоумышленники преследуют одну цель – войти к жертве в доверие и получить ее платежные данные для последующего хищения денег: номер и срок действия банковской карты, cvv-код, код подтверждения из SMS от банка и другие недостающие данные, заключил Сизов.



