МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. На заемщиков, которые перестали платить по кредитам на фоне пандемии коронавирусной инфекции, пришлось по итогам сентября 18% от общего количества звонков коллекторов, пишет РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Просроченная задолженность россиян достигла максимума почти за 4 года

Банки передали эти долги коллекторам по агентской схеме с 1 апреля по 30 сентября, а просроченная задолженность по ним образовалась в апреле-июне.

Согласно статистическим данным НАПКА, кредиторы более активно начали отдавать коллекторам свежие долги, просрочка по которым менее 180 дней. В августе на такие долги пришлось 7% переданных долгов по сравнению с 3% годом ранее.

Как отмечает генеральный директор коллекторского агентства НСВ Роман Волосников, банки понимают специфику должников, проблемы у которых возникли из-за ухудшения экономический обстановки в условиях пандемии. «Им недостаточно позвонить или прислать сообщение с напоминанием — с ними необходимо работать в индивидуальном порядке, так как от долга они не отказываются, но их платежеспособность снизилась», — пояснил он.

Волосников уточнил, что клиенты, которые перестали платить в апреле-мае, реже отказываются от обязательств. Причины неплатежей, по его словам, носят объективный характер, они «контактны и заинтересованы закрыть свои обязательства». «В целом можно прогнозировать, что 20% вернутся в привычный график после стабилизации ситуации», — оценивает он.

По данным НАПКА, около 65% «пандемийных» должников объясняют неплатежи снижением дохода, еще 30% сообщают о потере работы. Около 5%, которые вышли в просрочку на пике пандемии, не до конца поняли нововведения, принятые весной для поддержки россиян. До 2% должников заявляют, что не платят по обязательствам, поскольку ушли на кредитные каникулы.

С 3 апреля по 30 сентября россияне, которые пострадали из-за кризиса и пандемии, могли обратиться в банки или микрофинансовые организации, чтобы оформить кредитные каникулы согласно 106-ФЗ. По нему клиент может рассчитывать на отсрочку выплат до шести месяцев с переносом на будущее.

Это право заемщик должен подтвердить, например, предоставив кредитору документы о потере работы или дохода более чем на 30%. Лицам, не попавшим под действие этого закона, кредитные организации могли предложить собственные программы реструктуризации.

Как отмечает ЦБ, в августе банки стали отменять кредитные каникулы тем, кто не смог подтвердить основания для них. На 27 сентября в категорию аннулированных попали 27 тысяч заявлений. Кредитные организации либо предлагали перейти клиентам на собственные программы, либо квалифицировали их задолженность как просроченную более чем на 90 дней.

За минувший месяц, по данным регулятора, объем проблемной задолженности увеличился на 26 миллиардов рублей, что на 3%, быстрее, чем в предыдущие периоды.