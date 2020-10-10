МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Телефонные мошенники, специализирующиеся на «уводе» денег с банковских счетов жертв, сталкиваются с тем, что все больше людей не доверяет обманным приемам, побуждающим передать незнакомому собеседнику код подтверждения перевода или CVC-код на обороте карточки. Соответственно, в последнее время преступники все активнее стремятся добиться, чтобы жертва произнесла те или иные слова, пишет «АиФ». Эксперт рассказал, могут ли украсть деньги, зная номер карты

Например, ей могут позвонить, представиться банком или маркетинговым агентством и, задавая наводящие вопросы, побудить сказать «да» или «нет».

Эксперты по информационной безопасности не советуют отвечать «да» или «нет» на вопросы звонящих незнакомцев, так как это могут быть мошенники, которые собирают цифровые отпечатки голоса клиентов банков, то есть биометрию. Уже два года российские финансовые организации могут оказывать услуги без личного присутствия клиента — он для этого должен подключить возможность аутентификации по голосу и передать биометрическую информацию, то есть произнести несколько фраз.

Директор по стратегическим коммуникациям IT-компании Александр Дворянский пояснил изданию, что мошенники, помимо простого «да», как правило, пытаются добиться, чтобы жертва произнесла фразу «я подтверждаю» или даже кодовое слово.

При наличии записи одной фразы система защиты банка может не поверить одному только телефонному «да», вырванному из контекста. А вот если у злоумышленника будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз — «да», «я подтверждаю» и тому подобное, — это может дать ему дополнительные возможности добиться своего», — объяснил эксперт.

По его словам, таким образом оформить кредит злоумышленники вряд ли смогут, однако подтвердить перевод денежных средств у них может получиться. Кроме того, собранную таким образом базу цифровых данных слепков голосов преступники могут продать.