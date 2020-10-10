МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Изменения в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), предлагаемые в новом законопроекте, неоднозначны: они помогут высвободить средства для бюджета, но при этом нанести ущерб конкуренции и качеству предоставляемых услуг, заявили РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере медицины Андрей Яновский.

"Обсуждаемый законопроект появился как реакция на нынешнюю эпидемиологическую ситуацию и направлен на то, чтобы любыми способами ликвидировать недофинансированность государственного здравоохранения в нашей стране", — объясняет Титов, при этом выражая сомнение, что проект положительно скажется на развитии конкуренции и повышении качества оказываемых услуг.

Опасения по поводу реорганизации сложившейся системы ОМС ранее высказывал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Он направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил обсудить изменения, поскольку союз уверен, что реформа приведет к деорганизации здравоохранения.

СУТЬ РЕФОРМЫ

Проект о внесении изменения в закон об ОМС был внесен в Госдуму 30 сентября. В частности, проект передает Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС) полномочия страховщиков по организации медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями. В настоящий момент страховые компании следят за качеством оказания медицинской помощи, но если законопроект будет принят, федеральные медучреждения будут отчитываться только перед ФФОМС, что лишит систему независимого звена контроля.

Проект также предлагает вдвое уменьшить нормативный размер средств, предоставляемых территориальным фондом ОМС на ведение дела страховой медицинской организацией. Это, по мнению авторов, "позволит высвободить средства обязательного страхования в объеме до 6,8 миллиарда рублей к 2023 году, которые могут быть направлены на реализацию территориальных программ ОМС".

"Маневр на 6,8 миллиарда рублей, о котором идет речь в законопроекте, и который его авторы называют "экономией", представляет собой всего лишь перераспределение взносов ФОМС, который каждый из нас платит со своей зарплаты (а индивидуальные предприниматели – с дохода) от частных клиник к государственным", — комментирует Титов.

"Да, наверное, таким образом федеральный бюджет будет в какой-то степени избавлен от острой необходимости удовлетворять финансовые потребности государственных лечебных учреждений. Но об интересах пациента, качестве медпомощи и ее доступности, и тем более, о конкуренции, говорить не приходится", — рассуждает уполномоченный.

ШАГ НАЗАД

ВСС в письме президенту указывает, что предлагаемые изменения не обсуждались публично, при том что они очень значительны. Союз оценивает эти нововведения как шаг назад в развитии системы ОМС и опасается, что они подорвут устойчивость страховых медицинских компаний и частных медорганизаций, работающих в ОМС, что в свою очередь, "нанесет непоправимый урон инвестиционному климату отрасли".

Кроме того, по оценкам союза, изменения негативно скажутся на потребителях — снизят качество и доступность медпомощи для них, приведут к разрушению единой системы ОМС.

"Негосударственные медорганизации, изначально ориентированные на конкурентную борьбу за пациента, вложились в повышение качества оказываемых услуг и обеспечение доступности и должного уровня комфорта. Именно частные клиники, которые готовы реинвестировать, ускоряют развитие нашей системы здравоохранения, как интеллектуально, так и технологически", — отмечает омбудсмен в сфере медицины Яновский.

"Логично, что как только у пациентов появилась возможность попасть на лечение в частную клинику по ОМС, они начали ею пользоваться. И этот поток за последние пять лет увеличился кратно по всей стране. Теперь же планируется окончательно вернуться к бюджетно-сметной системе финансирования медпомощи и распределять объемы между заранее определенными игроками, которых пациенты не выбирали, а получили "по месту жительства", — комментирует собеседник агентства.

Вдобавок, как считает ВСС, законопроект создаст условия, "усиливающие бюрократическую и коррупционную составляющие в управлении отраслью, существенно снижающие уровень конкуренции за пациента как среди поставщиков медицинских услуг, так и среди страховых организаций".

"Я поддерживаю стремление государства планировать работу, но тогда и исходить нужно из реальных потребностей, заболеваемости населения, а не пытаться подогнать эпидемиологию под бюджет", — заключил Титов.