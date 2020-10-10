МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Более 1 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 2,7 триллиона рублей выдали в России за первые три квартала текущего года, об этом на своей страничке в Instagram написал генеральный директор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

"Рынок ипотеки в России берет новые высоты. По предварительной оценке "Дом.РФ", за три квартала этого года выдано более миллиона ипотечных кредитов на сумму около 2,7 триллионов рублей. Из них в сентябре – 180-185 тысяч кредитов, объем выдачи – почти полтриллиона рублей", — написал Мутко.

По его словам, такого результата удалось достичь благодаря программе льготной ипотеки, на которую пришлось свыше 90% всех кредитов на новостройки в сентябре. Он также отметил рост спроса в рыночном сегменте, где уровень ставок находится на отметке исторического минимума в районе 8%.

В начале августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Мутко подчеркнул, что по итогам года в стране может быть выдано до 1,3 миллиона ипотечных кредитов.

В релизе самой "Дом.РФ" отмечается, что рост ипотечного кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 22% в количественном выражении и 36% в денежном, и подчеркивается, что только в сентябре на вторичном рынке было выдано кредитов на 280 миллиардов рублей, и прирост составил 77% по отношению аналогичном периоду прошлого года, что также является максимумом за всю историю наблюдений.

Программа ипотеки с господдержкой заработала в РФ в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. В конце сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что власти намерены продлить эту программу. Окончательное решение по этому вопросу будет принято ближе к ноябрю.