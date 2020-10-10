МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что программу льготной ипотеки под 6,5% необходимо не только продлить, но и доработать, так как подорожание жилья обнуляет эффективность жилищных программ.

Ранее директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов в интервью РИА Новости отметил, что регулятор пока не опасается "пузыря" на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски перегрева.

"Даже на Дальнем Востоке, где ставку по жилищным кредитам субсидировали до 2%, государству пришлось включить в эту программу вторичное жилье. Очевидно, ипотека не работает на территориальное развитие и строительство нового жилья. А там, где жилье худо-бедно строится, застройщики немедленно задирают цены, как только государство заявляет о субсидировании ставки", — цитирует Миронова его пресс-служба.

Лидер "Справедливой России" отметил, что авторы льготной программы в первую очередь хотят поддержать строительный бизнес и банки, а задачи по обеспечению россиян доступным жильем, территориальному развитию РФ воспринимаются как второстепенные.

"Поэтому программу необходимо не просто продлевать, а дорабатывать: главным образом, надо продумать механизм ограничения роста цен. Это поможет не только свести к минимуму опасность долгового пузыря, но и обеспечить россиян жильем, а не просто поддержать рынок", — считает Миронов.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена по поручению президента России Владимира Путина и заработала в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. В конце сентября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что власти намерены продлить эту программу. Окончательное решение будет принято ближе к ноябрю, уточнял он.