МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Полное упразднение наличных денег в России – дело не ближайшего времени: до сих пор безналичными банковскими операциями пользуются в основном жители городов-миллионников. В регионах традиционный способ оплаты – купюрами и монетами — может отойти на второй план лишь через 10-15 лет, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. При этом о полной отмене кэша речи быть не может – даже более развитые государства до этого пока не дошли. Рубль в октябре ждут удивительные метаморфозы

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО

По статистике количество расчетных операций по картам в России ежегодно растет примерно на 60%. Однако доля использования наличных денег также остается стабильной. Безналичную оплату чаще всего выбирают жители городов-миллионников – Москвы, Санкт-Петербурга, а регионы по старинке оплачивают счета и покупки "живыми" рублями. И это не всегда связано с предпочтениями граждан. Отдаленные уголки нашей страны пока не имеют достаточно развитой инфраструктуры – не все организации и торговые точки там оснащены оборудованием для безналичного расчета.

Помехой для перехода на безнал является и невысокий уровень финансовой грамотности граждан. Очень немногие люди старших и средних возрастов готовы осваивать новые технологии. К тому же, многие до сих пор боятся нововведений.

По словам финансиста, члена Ассоциации профессиональных директоров АНД Николая Неплюева, в России сейчас в обороте находится около 6 триллионов рублей наличными. С 2020 года постепенно планируется сокращать наличную денежную массу на 20-30% ежегодно, но пока это скорее гипотеза.

"Перевести россиян на безнал по максимуму станет возможно после преодоления всех технических и юридических проблем. На мой взгляд, это может произойти через 10-20 лет", — рассуждает председатель правления SBI Банка Андрей Карякин.

ЧУЖОЙ ОПЫТ

Однако примеры других, более развитых стран, говорят о том, что переход исключительно на безнал порой занимает столетия. Даже у очень продвинутого Сингапура до сих пор доля расчетов наличными деньгами составляет более 2%.

Лидерами в переходе к безналичным расчетам также являются страны Северной Европы – Швеция, Нидерланды, Дания. "Переводить платежи в электронную форму им позволяет хорошо развитая инфраструктура. Там отлично работают банковские системы и сервисы для бесконтактной оплаты, развита сеть терминалов на всей территории государства, а у пользователей есть повсеместный доступ в интернет", — объясняет Карякин.

При этом о полной отмене или запрете наличных речь не идет даже там. Скорее это ответ на формирование новых потребительских привычек, в основе которых лежит высокий уровень развития системы безналичных расчетов.

"Если банковские карты принимаются к оплате повсеместно, даже на "блошином рынке", а сама карта зашита в мобильный телефон и нет необходимости носить ее с собой, это удобно", — добавляет кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Владимир Колмаков. Банк России раскрыл секрет успеха в банковском бизнесе

В некоторых странах, таких, как Китай, прогресс ушел дальше. Традиционные платежные системы там начали успешно дополнятся кастомными платежными системами. "Наиболее ярким пример – китайская социальная сеть WeChat, которая вытеснила не только наличный денежный оборот, но и традиционный в нашем понимании эквайринг банковских карт. С использованием WeChat Payment можно платить буквально за все, начиная от проезда на общественном транспорте и заканчивая покупкой дорогостоящих товаров", — отмечает Колмаков.

КОМУ ВЫГОДНО

В целом, снижение массы наличных денег в обороте выгодно прежде всего не гражданам, а государству и банкам, поэтому они никак не препятствуют развитию безналичных расчетов, а наоборот, поддерживают. Например, в России летом 2020 года приняли закон "О цифровых финансовых активах", объясняющий, как пользоваться такими финансовыми инструментами.

Государство ежегодно тратит огромные деньги на изготовление, хранение и утилизацию монет и купюр. Кроме того, большинство теневых схем экономики до сих пор функционирует с помощью наличных расчетов. Подделка купюр – тоже не редкость. "Все эти факторы создают большую нагрузку на внутреннюю экономику и ложатся на плечи налогоплательщиков, опустошая бюджет", — объясняет финансист, член Ассоциации профессиональных директоров Николай Неплюев.

В случае полного перехода на безнал, банки существенно сократят операционные издержки, ведь наличные деньги требуют больших затрат по логистике – инкассация, регистрация, учет средств. С увеличением объёма безналичных расчетов банки больше смогут заработать на комиссии за проведение операций или на абонентском обслуживании эквайринговой сети, отмечает Колмаков.

Так как переход к электронным деньгам гарантирует практически 100-процентную прозрачность операций, переход на безнал препятствует коррупционной составляющей.

"Безналичные расчеты препятствуют махинациям по незаконным сделкам, позволяют бороться с коррупцией, черной бухгалтерией и уклонениями граждан от выплаты налогов", — добавляет Неплюев.

По его словам, переход на безналичную оплату значительно сократит количество ограблений банков, торговых точек и простых людей, а количество мошенничества и финансовых преступлений станет меньше.