МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил Россельхозбанк с 20-летием.

"Созданный для поддержки отечественных сельхозпроизводителей, за прошедшие годы ваш банк укрепил свои позиции, внёс весомый вклад в развитие АПК России, национальной финансово-кредитной системы", — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

По его словам, кредитная организация участвует в реализации востребованных инфраструктурных проектов, способствует модернизации базовых, ключевых отраслей российской экономики, повышению доступности и качества банковских услуг для населения.