МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник слабо растет, сохраняя при этом движение к отметке в 12 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.35 мск биткоин дорожал на 0,21% — до 11384 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 0,34% — до 11389 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 58,5% рынка. В последний раз стоимость криптовалюты была на уровне 12 тысяч долларов 18 августа.

"За прошедшую неделю биткоин вырос на 6,6% и закрылся на уровне 11370 долларов. Цена практически дошла до сопротивления на уровне 11550 долларов. Поддержкой выступает диапазон 10900-11100 долларов", — прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"С учетом того, что основное движение произошло во второй половине недели, сейчас более вероятен откат к поддержке", — добавил он.