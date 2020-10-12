МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Крупные банки России заметно лучше других чувствовали себя в период "острой фазы пандемии" нового коронавируса (во втором квартале текущего года) и смогли повысить эффективность своего бизнеса, говорится в исследовании банковского сектора агентством НКР.

"В отличие от предыдущего кризиса, воздействие пандемии на банковскую отрасль было крайне неоднородным. Анализ показал, что крупные банки (топ-30) в целом заметно лучше чувствовали себя в период острой фазы пандемии (апрель–июнь 2020 года) и повысили эффективность, несмотря на возросшую стоимость риска", — говорится в исследовании.

Так, на фоне этой пандемии, которая оказала значительное влияние на российский банковский сектор, падение рентабельности по чистой прибыли (ROE) среди крупнейших банков оказалось менее ощутимым, что в отличие от средних и малых банков помогло укрепить их позиции и показать более устойчивую динамику роста активов и кредитного портфеля, оценили аналитики.

В итоге, согласно исследованию НКР, в первом полугодии текущего года падение рентабельности у крупных банков вышло на показатель 12,1% против 18,6% в 2019 году, а банки вне топ-30 оказались гораздо менее эффективны, их ROE в первой половине года составила 4,8% против 12,1% годом ранее.

Кроме того, 30 крупнейших банков смогли нарастить маржинальность на 0,4 процентного пункта – до 4,5% по итогам первого полугодия, в то время как показатель остальных банков упал, до 5,4% с 6,5% год к году. В исследовании НКР поясняется, что повышение маржинальности на рынке произошло вследствие возросшего разрыва между стоимостью размещённых и привлечённых средств среди крупных банков. Такой успех стал возможен благодаря тому, что банкам удалось воспользоваться устойчивым снижением процентных ставок в российской экономике.

Согласно прогнозам НКР, чистая прибыль сектора по итогам года составит 1,2-1,3 триллиона рублей против 1,7 триллиона в прошлом году, но совокупный кредитный портфель в рамках банковской системы на конец текущего года должен прибавить 10% и, по оценкам экспертов из НКР, превысить 64 триллиона рублей.