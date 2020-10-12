МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает продлить льготную ипотеку под 6,5% до конца 2021 года, объем выдачи должен составить 2,8 триллиона рублей, следует из разработанного ведомством проекта постановления.

"Проект постановления правительства Российской Федерации… подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования граждан Российской Федерации по ставке 6,5% годовых… на период до 31 декабря 2021 года", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, объем выдачи кредитов в рамках данной программы планируется увеличить с 900 миллиардов рублей до 2,8 триллиона рублей.

Программа ипотеки с господдержкой заработала в РФ в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. В конце сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что власти намерены продлить эту программу. Окончательное решение по этому вопросу будет принято ближе к ноябрю.