МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. ВТБ поддерживает продление льготной ипотеки под 6,5% на жилье в новостройках до конца 2021 года, сообщил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

Программа ипотеки с господдержкой заработала в РФ в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. Ранее в понедельник Минфин РФ представил проект постановления правительства о продлении этой программы до 31 декабря 2021 года, кроме того, объем выдачи таких кредитов планируется увеличить до 2,8 триллиона рублей с 900 миллиардов.

"Мы поддерживаем предложение Минфина РФ о продлении программы льготной ипотеки. В этом году именно она стала, возможно, самой эффективной мерой поддержки строительной отрасли. Неудивительно, что предельный лимит по госипотеке был повышен с изначальных 740 до 900 миллиардов еще до окончания изначального срока действия программы. Сейчас планируется увеличить его уже до 2,8 триллиона рублей", — приводит заявление Печатникова пресс-служба ВТБ.

ВТБ, начиная с апреля, выдал по этой программе почти 40 тысяч кредитов на сумму более 116 миллиардов рублей. "Ранее мы рассчитывали, что льготная ипотека может быть продлена до конца нынешнего года. Ожидаем окончательное решение властей по данному вопросу, но со своей стороны готовы максимально удовлетворить спрос наших клиентов на льготные кредиты для улучшения жилищных условий населения", — добавил Печатников.