БИШКЕК, 12 окт — ПРАЙМ. Нацбанк Киргизии отменил введенный на фоне беспорядков запрет на трансграничные финансовые операции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе финансового регулятора.

"Национальным банком 12 октября 2020 года принято решение об осуществлении трансграничных операций по системе SWIFT и альтернативным каналам связи", — сообщил представитель пресс-службы.

Также с 9.00 (6.00 мск) 13 октября коммерческими банками будет осуществляться прием всех входящих платежей в пользу коммерческих банков Киргизии и их клиентов.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.

В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.