МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Бывает, что у человека скапливается слишком много банковских карт, каждая из которых чем-то полезна. В этой ситуации главное – постоянно их отслеживать, иначе возможны штрафы за несвоевременное внесение средств или неожиданное начисление процентов за льготный период, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Эксперт рассказал, почему нельзя выкладывать в соцсети фото вида из окна

"Прежде всего, важно понять, все ли карты для вас выгодны. Особенно внимательно следует отнестись к стоимости обслуживания, лимитам по возврату кешбэков и сроку их действия. К примеру, мили для покупки авиабилетов могут "сгорать", а выгодные проценты по остатку средств на счете – действовать с определенными ограничениями", — отмечает эксперт.

Кешбэк тоже не всегда однозначно выгоден. Если нет явного крена в определенные расходы, лучше выбрать универсальный вариант для всех товаров и услуг, нежели предложения по ряду категорий товаров. В противном случае придется регулярно выяснять, где можно вернуть максимально возможную сумму. Кто-то получает удовольствие от этой своеобразной игры в "экономию", а кто-то сочтет ее напрасной тратой времени.

Нужно помнить и о комиссиях за СМС-оповещение, которые редко кто принимает в расчет при оценках выгоды от открытия той или иной карты, добавляет он.

"Так же серьезно стоит отнестись и к льготным периодам по кредитным картам. Нужно четко понимать механизм их расчета, чтобы не "нарваться" на штрафы за несвоевременное внесение средств или вдруг обнаружить начисление процентов за весь период. Стоит помнить и о возможной комиссии за снятие средств наличными или перевод. Банки всегда не против заработать на недисциплинированности клиентов", указал Коган.

В целом увлечение платежными картами не несет в себе серьезных последствий – возможен отказ в получении новых "кредиток", если банки сочтут вашу кредитную нагрузку чрезмерной, а также рост затрат на обслуживание дебетовых карт с различными бонусами.

При этом реально создать "корзину" карт на все случаи жизни. Для этого нужно грамотно оценить особенности своего бюджета и принимать во внимание дополнительные "бонусы" от банка. Это, к примеру, широта сети банкоматов, удобство интернет-банкинга, дополнительные сервисы (страхование, инвестиционные продукты). Возможно, всем критериям будет удовлетворять единственная платежная карта, но и грамотно составленный "микс", который перекроет возможные дополнительные затраты и усложнение механики расходов, также имеет право на существование, заключил эксперт.