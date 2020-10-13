МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Бывает, что у человека скапливается слишком много банковских карт, каждая из которых чем-то полезна. В этой ситуации главное – постоянно их отслеживать, иначе возможны штрафы за несвоевременное внесение средств или неожиданное начисление процентов за льготный период, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

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"Прежде всего, важно понять, все ли карты для вас выгодны. Особенно внимательно следует отнестись к стоимости обслуживания, лимитам по возврату кешбэков и сроку их действия. К примеру, мили для покупки авиабилетов могут "сгорать", а выгодные проценты по остатку средств на счете – действовать с определенными ограничениями", — отмечает эксперт.

Кешбэк тоже не всегда однозначно выгоден. Если нет явного крена в определенные расходы, лучше выбрать универсальный вариант для всех товаров и услуг, нежели предложения по ряду категорий товаров. В противном случае придется регулярно выяснять, где можно вернуть максимально возможную сумму. Кто-то получает удовольствие от этой своеобразной игры в "экономию", а кто-то сочтет ее напрасной тратой времени.

Нужно помнить и о комиссиях за СМС-оповещение, которые редко кто принимает в расчет при оценках выгоды от открытия той или иной карты, добавляет он. 

"Так же серьезно стоит отнестись и к льготным периодам по кредитным картам. Нужно четко понимать механизм их расчета, чтобы не "нарваться" на штрафы за несвоевременное внесение средств или вдруг обнаружить начисление процентов за весь период. Стоит помнить и о возможной комиссии за снятие средств наличными или перевод. Банки всегда не против заработать на недисциплинированности клиентов", указал Коган.

В целом увлечение платежными картами не несет в себе серьезных последствий – возможен отказ в получении новых "кредиток", если банки сочтут вашу кредитную нагрузку чрезмерной, а также рост затрат на обслуживание дебетовых карт с различными бонусами. 

При этом реально создать "корзину" карт на все случаи жизни. Для этого нужно грамотно оценить особенности своего бюджета и принимать во внимание дополнительные "бонусы" от банка. Это, к примеру, широта сети банкоматов, удобство интернет-банкинга, дополнительные сервисы (страхование, инвестиционные продукты). Возможно, всем критериям будет удовлетворять единственная платежная карта, но и грамотно составленный "микс", который перекроет возможные дополнительные затраты и усложнение механики расходов, также имеет право на существование, заключил эксперт.