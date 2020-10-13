МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. В Банке России и Минфине выступили против законопроекта о реформе системы обязательного медицинского страхования, который правительство внесло на рассмотрение законодателей 30 сентября. Представители этих ведомств отказались в понедельник поддержать документ на заседании рабочей группы Госдумы по страхованию, пишут "Ведомости". Реформа ОМС может ударить по конкуренции и качеству услуг

Документ предлагает передать Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС) полномочия страховщиков по организации медпомощи, которая оказывается федеральными медицинскими организациями. Таким образом, частные страховые компании исключаются из процесса. Объемы предоставления медицинской помощи и нормативы затрат на нее, согласно замыслу авторов документа, будет устанавливать правительство.

Кроме того, вдвое уменьшается объем финансирования расходов на ведение дел страховщиками — с 1–2% до 0,5–1% от суммы средств, которые поступили по дифференцированным подушевым нормативам. Правительство таким образом рассчитывает к 2023 году сэкономить до 6,8 миллиардов рублей.

Страховщикам эти новшества не понравились. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс в минувшую среду направил Владимиру Путину письмо, где выразил уверенность, что реформа приведет к снижению качества и доступности медпомощи для граждан и разрушению единой системы ОМС.

Юргенс подчеркнул, что предлагаемые изменения публично не обсуждались, хотя они очень значительны. В Минздраве, участвовавшем в разработке законопроекта, в ответ напомнили, что "законопроекты так называемого бюджетного пакета процедуру общественного обсуждения не проходят".

Накануне заседания рабочей группы в Госдуме члены президиума ВСС обратились с письмом к премьеру Михаилу Мишустину.

"Полагаем, что предлагаемые законопроектами решения приведут к снижению качества и доступности медицинской помощи", – отмечается в документе, подписанном руководителями ведущих страховых организаций "АльфаСтрахование", "Ингосстрах", СОГАЗ, "РЕСО-Гарантия", МАКС.

По мнению участников рынка, будут созданы условия, существенно снижающие уровень конкуренции за пациента как среди поставщиков медуслуг, так и среди страховых организаций. Это, как отмечается, приведет к усилению бюрократической и коррупционной составляющей в управлении отраслью и усугубит региональную дифференциацию финансирования медорганизаций в субъектах.