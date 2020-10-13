МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российские банки еще в марте начали усиленную санитарную обработку наличных банкнот и оборудования, чтобы не допустить заражения клиентов новым коронавирусом: банкоматы регулярно дезинфицируются, а поступающая в банк наличность несколько суток выдерживается на карантине.

Эти меры банки ввели после того, как Всемирная организация здравоохранения признала, что наличные деньги могут способствовать распространению вирусных заболеваний. По последним данным, срок жизни коронавируса на различных поверхностях оказывается достаточно долгим: на поверхности банкнот, металлических поручней и смартфонов он может оставаться в течение месяца.

Актуальность защитных мер только растет на фоне сообщений о росте новых выявленных в России случаев заболевания. Некоторые игроки ввели дополнительные меры безопасности: они рассказали РИА Новости, что лотки для наличности обрабатываются специальным дезинфектором, а клиентам предлагают персональные ручки для подписания бумажных документов.

ЧИСТОТА — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Сбербанк применяет целый комплекс мер, направленных на минимизацию рисков заражения. Так, в помещениях, где обрабатывается денежная наличность, применяются бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Кроме того, в кассово-инкассаторских центрах перед выходом на маршруты и заходом в помещения все работники проходят медконтроль с измерением температуры тела. Внутреннее пространство инкассаторских машин также регулярно обрабатываются антисептическими средствами.

"Мы рекомендуем пользоваться бесконтактно банкоматом, так как карта при бесконтактном обслуживании не попадает в картоприемник и не контактирует с его внутренними поверхностями, что в свою очередь полностью исключает возможность попадание вируса с карт, которые там были до этого", — советуют в крупнейшем российском банке.

В Райффайзенбанке обработка поверхностей банкоматов, установленных в зонах круглосуточного обслуживания, производится с использованием дезинфицирующих средств каждые два часа. Аналогичная периодичность обработки, один раз в два часа, установлена для других поверхностей, включая входные ручки.

"В качестве дополнительных мер мы установили антисептики во всех точках контакта с наличными в наших отделениях (от зоны 24/7 до касс), прорабатываем различные варианты установки разделительных перегородок для расположенных рядом банкоматов в зонах 24/7 наших офисов, а также начали предлагать клиентам персональные ручки в ряде отделений в том случае, если те не готовы подписывать документы безбумажно", — рассказали в банке.

Банкноты, которые загружаются в банкоматы "Абсолют банка", выдерживаются и обеззараживаются не менее 24 часов с момента поступления в кассу, а денежная наличность, которая была принята в течение дня, не выдается клиентам. Кассиры пересчитывают наличку и загружают банкоматы в перчатках. Кроме того, после каждой операции они обрабатывают лоток приема денежной наличности и руки дезинфицирующим средством.

"Ренессанс кредит" держит наличные на карантине до трех дней или использует деньги, привезенные из других организаций, в которых также используют карантин. Во всех кассовых помещениях Новикомбанка несколько раз в день проводится дезинфицирующая санобработка и обеззараживание воздуха с помощью систем для кварцевания. Все находящиеся в кассе деньги также обеззараживаются кварцеванием.

Остальные игроки также уделяют повышенное внимание санитарной безопасности: в РНКБ меры были усилены весной, необходимая обработка проводится на постоянной основе. О том, что они придерживаются необходимых защитных мер сообщили также в пресс-службах ВТБ, "Ак Барс банка" и банка "Дом.РФ".

В Газпромбанке напомнили, что в настоящий момент отсутствует требование по передержке наличных денежных средств в карантине. При этом если в связи с ростом заболеваемости будут введены или возобновлены ограничительные меры, банк готов оперативно перестроить процесс работы.

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЛИЧКИ

Российские деньги изначально стерильны — производитель банкнот, компания "Гознак", обрабатывает их специальным раствором — однако могут переносить инфекции после контакта с зараженным коронавирусом человеком.

В то же время проведено очень много исследований, которые показали, что время сохранения вируса на поверхности бумажных денег существенно меньше, чем на пластике или металле, подчеркивает Валерий Чулков — председатель совета директоров "Инкахрана", входящего в группу Московского кредитного банка.

Если говорить про монеты – то в состав их сплава входит медь, которая уничтожает вирусы на 95%, отмечает эксперт. При этом срок жизни на металле и пластике существенно дольше, чем на банкноте. Также многие банки обрабатывают купюры антибактериальными растворами до их выдачи следующему клиенту.

"Стоит отметить, что до сих пор нет ни одного официально подтвержденного случая заражения коронавирусом через деньги. Из чего можно сделать вывод, что дополнительной̆ самостоятельной̆ обработки наличных купюр не требуется", — заключил эксперт.

Лучший способ защиты – соблюдать меры гигиены после использования наличных: мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах, советуют в "Почта банке".