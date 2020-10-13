МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Каждая пятая кража в России представляет собой хищение денег с банковского счета, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Генпрокуратуры. Всего по итогам января-августа выявлено 107,2 тысячи таких инцидентов, что вдвое превышает прошлогодние показатели.

Отмечается, что рост преступлений такого рода отмечен в 35 регионах. За восемь месяцев вдвое выросло число случаев мошенничества, которые совершены с применением электронных средств платежа. Всего было зафиксировано 20,8 тысяч таких преступлений. Увеличение их в различной степени наблюдается в 90% субъектах.

В Банке России изд#mce_temp_url#анию сообщили о росте активности хакерских группировок в текущем году. При этом результативность атак на банки по сравнению с прошлым годом не увеличилась.

В настоящее время, по данным регулятора, фокус внимания преступников сместился с остатков по текущему счету на депозиты. Число обзвонов граждан в попытке обманным путем увести деньги выросло в четыре раза.

В ЦБ заверили, что принципиально новых схем в нынешнем году не появилось, добавились сценарии, связанные с темой пандемии коронавирусной инфекции. Суть применяемых мошенниками уловок сводится к запугиванию людей, к примеру, угрозой их сбережениям, либо обещаниям быстрой и легкой выгоды под разными предлогами.