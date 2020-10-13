МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Системно значимые банки России по состоянию на 7 октября аннулировали более 29 тысяч требований о кредитных каникулах на общую сумму около 10 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка.

Как поясняется, это происходило из-за неподтверждения заемщиками факта снижения дохода в течение установленного законом срока.

За период с 3 апреля по 7 октября кредитные каникулы фактически были предоставлены по 159,5 тысячи требований на сумму 78,5 миллиарда рублей.

Всего за период действия этой меры поддержки граждан, оказавшихся в сложной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, банки получили 388,1 тысячи требований о предоставлении кредитных каникул.

Доля удовлетворенных требований о предоставлении кредитных каникул в соответствии с Законом №106‑ФЗ составила по ипотечным кредитам 70,9% от рассмотренных заявок, потребительским кредитам, заемщиками по которым являются физические лица, – 45,5%, кредитным картам – 57,7%; автокредитам – 24,0%.

Срок подачи заявлений об изменении условий кредитного договора в порядке, предусмотренном № 106‑ФЗ, истек 30 сентября. Однако некоторое количество требований о предоставлении каникул продолжает поступать. В случае обращения заемщиков в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года ЦБ рекомендует кредиторам проводить реструктуризацию кредитных договоров на условиях, предусмотренных собственными программами.