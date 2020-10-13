МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Страховой рынок продолжит испытывать давление пандемии нового коронавируса, его объем по итогам текущего года снизится на 4-5% и составит 1,42 триллиона рублей, прогнозируют эксперты рейтингового агентства "Эксперт РА".

Как напомнили в агентстве, в первом полугодии этого года страховой рынок остался на уровне аналогичного периода прошлого года: объем собранных премий составил 739 миллиардов рублей. При этом рынок страхования non-life вырос на 0,8% и достиг 560 миллиардов рублей, а рынок страхования жизни, наоборот, сократился на 2,5%, до 179 миллиардов.

В четырех из шести крупнейших non-life-сегментов страхового рынка положительная динамика премий, которая была в первом квартале, сменилась на отрицательную во втором. Среди наиболее пострадавших от коронавируса сегментов оказались страхование от несчастных случаев и болезней (сокращение на 2,8 миллиарда рублей), автокаско (минус 2,7 миллиарда) и страхование финансовых рисков (минус 5,4 миллиарда). А рынок страхования жизни в первом квартале 2020 года вырос на 15,9%, во втором же – сократился на 18,4%.

"Суммарный объем страхового рынка потеряет 4–5% премии и составит порядка 1,42 триллиона рублей по итогам 2020 года. Давление на динамику будет оказывать сокращение доходов населения и бизнеса, а также последующее снижение кредитной, инвестиционной, покупательской и предпринимательской активности после реализации отложенного за период самоизоляции спроса", — поясняют эксперты.

В агентстве ожидают, что в том числе рынок страхования non-life по сравнению с 2019 годом сократится на 5–6%, до 1 триллиона рублей, а снижение на рынке страхования жизни окажется менее значительным — 1-2%, его объем прогнозируется на уровне чуть более 400 миллиардов.

По мнению экспертов, заметное падение — на 15% — ждёт каско из-за снижения средней премии и отказа клиентов от этого вида, ДМС потеряет 10% премии, также в основном из-за снижения расходов на это страхование предприятиями и людьми. В наименьшей степени негативным тенденциям будет подвержено ОСАГО. А поддержку страхованию жизни окажут невысокие банковские ставки и оживление на рынках потребительского и ипотечного кредитования, резюмируют эксперты.