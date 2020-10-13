МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Газпром" открыл книгу заявок на бессрочные еврооблигации, номинированные в долларах и евро, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир доходности бумаг в долларах составляет 5-5,25% годовых, бумаг в евро — 4,375-4,5% годовых.
Компания с 6 октября провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению двух траншей евробондов с колл-опционом через пять лет.
Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и "Сбербанк КИБ".
https://1prime.ru/finance/20201013/832153427.html