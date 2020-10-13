МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Цифровой рубль, возможность запуска которого в настоящее время оценивает Банк России, может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, говорится в консультативном докладе ЦБ.

"Цифровой рубль будет представлять собой цифровую форму национальной валюты и обладать всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Цифровой рубль станет дополнительной формой денег, обращаясь наряду с наличными и безналичными рублями. При этом будет обеспечена бесшовность платежного пространства в России и простота конвертации рубля из одной формы в другую", — говорится в докладе.

В то же время регулятор отмечает, что для введения цифрового рубля необходимо создание дополнительной платежной инфраструктуры, что будет способствовать дальнейшему развитию и дополнительному повышению устойчивости платежной системы России.

В докладе говорится, что цифровые рубли можно будет зачислять на электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствие доступа к интернету и мобильной связи. Таким образом, цифровой рубль дополнит денежное обращение и будет использоваться одновременно с наличными рублями и средствами населения и предприятий на счетах в коммерческих банках.

При этом если наличные деньги выпускаются в виде банкнот, каждая из которых имеет уникальный номер, а безналичные деньги существуют в виде записей на счетах в коммерческих банках, то цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.

Банк России в настоящее время проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля, решения такого пока нет, но регулятор считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики, говорится в консультативном докладе регулятора.

"Банк России нацелен на то, чтобы система денежного обращения соответствовала меняющимся потребностям граждан и бизнеса, способствовала внедрению инноваций как на финансовом рынке, так и в экономике в целом. Поэтому Банк России проводит оценку возможностей и перспектив выпуска цифровой формы российской национальной валюты – цифрового рубля", — говорится в докладе.

"Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, еще рано говорить о тех или иных сроках его внедрения. Но, на наш взгляд, уже сейчас необходима активная и глубокая проработка данного вопроса – как с экономической, так и технологической точки зрения", — подчеркнул регулятор.

ЦБ отметил, что планирует проводить эту работу в тесном контакте с обществом, экспертами, участниками финансового рынка. Для инициирования обсуждения данного вопроса регулятор выпустил консультативный доклад.

"Важно, чтобы мы были готовы к своевременному введению цифрового рубля, если станет бесспорной необходимость этого в интересах российской экономики", — заключил ЦБ.

Решение о выпуске цифрового рубля будет принято после разработки платформы для него и пилотирования на ограниченном круге пользователей, говорится в консультативном докладе регулятора.

"Банк России будет проводить разработку цифрового рубля поэтапно: после оценки возможностей и перспектив введения цифрового рубля и определения его концепции с учетом общественных консультаций планируется пилотирование цифрового рубля на ограниченном круге пользователей и разработка платформы цифрового рубля", — сказано в докладе.

"После этого может быть принято решение о целесообразности и дальнейших шагах по запуску цифрового рубля", — сообщает регулятор.

Сроки реализации каждого из этапов будут определены в дальнейшем, в том числе по итогам общественных консультаций.